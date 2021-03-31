طقس بارد بالمرتفعات ومعتدل في باقي المناطق اليوم الاربعاء وغدًا

تتأثر المملكة اليوم الأربعاء، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، وتنخفض درجات الحرارة قليلاً، لتصبح أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 3 – 4 درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة،وخصوصا في شمال وسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية .

وتكون الأجواء باردة ليلاً في معظم مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس، باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ يوم الجمعة، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات الليل تتناقص الغيوم تدريجياً وتضعف الهطولات، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تخف سرعتها أثناء الليل.

ويطرأ يوم السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 18 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 4، وفي مرتفعات الشراة 12 – 3، وفي مناطق البادية 21 – 5، وفي مناطق السهول 18 – 6، وفي الاغوار الشمالية 24 – 7، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 13، وفي البحر الميت 24 – 12، وفي خليج العقبة 23 – 12 درجة مئوية.

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