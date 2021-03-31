انخفاض طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الأربعاء تسجيل 111 وفاة و6570 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 611,577

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 111 وفاة و6570 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6858 وفاة و611577 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 2720 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 1110 حالات في محافظة إربد، منها 118 حالة في الرمثا، 546 حالة في محافظة الزرقاء، 443 حالة في محافظة البلقاء، 343 حالة في محافظة المفرق، 286 حالة في محافظة الكرك، 285 حالة في محافظة عجلون، 251 حالة في محافظة العقبة، 220 حالة في محافظة جرش، 156 حالة في محافظة الطفيلة، 138 حالة في محافظة معان، منها 20 حالة في البترا، 72 حالة في محافظة مأدبا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 91575 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 441 حالة، فيما غادرت 368 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 3350 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 51 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 75 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 40 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 68 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 81 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 46 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 33 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 37 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 18 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 9192 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 513144 حالة.

وأضاف أن 43158 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 5918158 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 22ر15 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 71ر15 بالمئة.