سلطات "امير المؤمنين" ورئيس وزرائه الاخواني تقمع وقفة مغربية تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ذكرى يوم الأرض
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جرينتش+2 01:52
القبض على شخص طعن آخر وتسبب بوفاته في الاشرفية بعمان
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