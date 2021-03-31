القبض على شخص طعن آخر وتسبب بوفاته في الاشرفية بعمان

القت الأجهزة الأمنية القبض على شخص طعن آخر ما أدى لوفاته.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ مساء اليوم لغرفة عمليات شرطة شرق عمان بتعرض شخص ثلاثيني للطعن من قبل ثلاثة اشقاء إثر خلاف شخصي بينهم في منطقة الأشرفية، حيث أُسعف المصاب للمستشفى وما لبث أن فارق الحياة.

وأضاف، ان الاشقاء الثلاثة قد لاذوا بالفرار بعد ذلك، الا انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات حُدد مكان احدهم وأُلقي القبض عليه وبوشر معه التحقيق.

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