سلطات "امير المؤمنين" ورئيس وزرائه الاخواني تقمع وقفة مغربية تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ذكرى يوم الأرض
أهم العناوين
جرينتش+2 01:52
الخل اخو الخردل.. خارجية بايدن تستعير لعة ترامب في الامتناع عن وصف الضفة الغربية بـ “الأرض المحتلة”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني