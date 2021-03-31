الخصاونة: مخزون السلع الاستراتيجية متوفر بدرجة آمنة خلال شهر رمضان، وسنكثف جهود ضبط الأسعار دون تهاون

سلطات "امير المؤمنين" ورئيس وزرائه الاخواني تقمع وقفة مغربية تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ذكرى يوم الأرض
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