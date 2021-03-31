الخصاونة ادخل اليوم للمستشفى لإجراء تدخل جراحي بمفصل الكتف

قال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، إنّ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أدخل اليوم الاربعاء لأحد المستشفيات في العاصمة عمّان لإجراء تدخّل جراحي مبرمج مسبقاً في مفصل كتفه الأيمن.

وأوضح دودين أنّ رئيس الوزراء سيخضع إلى راحة لعدّة أيّام بناء على نصيحة الأطبّاء، ومن المتوقّع أن يعود إلى عمله بداية الأسبوع المقبل.

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