الاقتصاد الأردني ينكمش 1.8 المئة خلال العام الماضي

انكمشت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الأردني، بنسبة 1.8 المئة خلال العام الماضي، مقارنة مع 2019، مدفوعا بالتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا منذ مارس/آذار 2020.

وبحسب دائرة الاحصاءات العامة في تقديرات أولية، اليوم الأربعاء، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 31.025 مليار دينار (43.745 مليار دولار).

وكانت قيمة الناتج المحلي سجلت 31.597 مليار دينار (44.551 مليار دولار) في 2019.

وعلى المستوى الربعي، أظهرت النتائج انكماشا بنسبة 1.6 بالمئة خلال الربع الرابع، مقارنة مع نمو 2.1 بالمئة على أساس سنوي.

وأعلنت الحكومة الأردنية، اليةم الأربعاء، عن حزمة برامج تحفيزية للاقتصاد بقيمة 448 مليون دينار (630 مليون دولار)؛ للتخفيف من الآثار السلبية التي تسببت بها جائحة كورونا.

وفي يناير/ الماضي، قدرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الأردن بنسبة 3 بالمئة خلال 2020 ليكون أول انكماش اقتصادي منذ 3 عقود في الأردن.

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