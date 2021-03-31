الاتفاق بين البرغوثي والقدوة لتشكيل كتلة انتخابية موحدة

تم الاتفاق النهائي اليوم الاربعاء، على توحيد كتلة الاسير مروان البرغوثي مع كتلة المفصول من فتح، ناصر القدوة لتشكيل كتلة موحدة، وسيصار الى تسجيلها رسميا خلال الساعات القادمة.

يشار الى ان القائمة التي يدعمها مروان البرغوثي تضم بالإضافة الى ناصر القدوة كلا من فخري البرغوثي وسرحان دويكات وجمال حويل وأحمد غنيم في المراتب الاولى كما تشكل النساء أكثر من 30% من القائمة التي سيزيد عدد مرشحيها عن 60 مرشح.

وقد أعلن الكاتب هاني المصري رئيس مركز مسارات ، مساء الأربعاء، الاتفاق على قائمة “الحرية” التي تجمع الأسير القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، والدكتور ناصر القدوة.

وقال المصري: تم الاتفاق على قائمة “الحرية” التي تجمع مروان البرغوثي مع الدكتور ناصر القدوة، ولي الشرف أن أكون فيها، وكلي أمل أن تسهم في التغيير الذي يحتاجه النظام السياسي الفلسطيني.”حسب قناة “الأقصى” الفضائية

وكانتلجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت، أن (28) قائمة انتخابية تقدمت بطلبات ترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، منذ بداية عملية الترشح وحتى ظهر اليوم الأربعاء.

وأوضحت لجنة الانتخابات أنها عقدت اجتماعاً لأعضائها اليوم الأربعاء، في المقر العام بمدينة البيرة وعبر تقنية الربط التلفزيوني مع أعضائها في مدينة غزة، للنظر في طلبات الترشح المقدمة، وقررت قبول طلبات ترشح ثمانِ قوائم انتخابية جديدة، ليبلغ العدد الكلي للقوائم المقبولة –إلى الآن- 13 قائمة، فيما يتم دراسة بقية الطلبات.

وبينت أن القوائم التي قُبلت طلبات ترشحها رسمياً اليوم هي: (قائمة المبادرة الوطنية الفلسطينية (للتغيير وانهاء الانقسام)، قائمة وطن للمستقلين، قائمة فلسطين تجمعنا، قائمة العودة، قائمة عدالة، قائمة العهد للوطن (مستقلة)، قائمة الحراك الفلسطيني الموحد، قائمة نهضة وطن).

يذكر أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، سيبقى مفتوحاً حتى منتصف هذه الليلة لتلقي طلبات الترشح في المقر العام للجنة في البيرة، والمقر الاقليمي في غزة.