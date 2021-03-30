مروان البرغوثي يعلن خوض الانتخابات التشريعية بقائمة مستقلة

رام الله -سبوتنيك.

قال مصدر مقرب من الفلسطيني المعتقل في السجون الإسرائيلية، مروان البرغوثي، اليوم الثلاثاء، إن الأسير أوعز لعائلته والمقربين منه بتحضير قائمة لخوض الانتخابات التشريعية.

وقال المصدر: “مركزية فتح لم تف بالوعود التي قطعتها للأسير مروان البرغوثي، خلال زيارته من قبل عضو مركزية فتح حسين الشيخ”.

وأضاف: “حاولت مركزية فتح اللعب على عامل الوقت لوضع الأسير مروان البرغوثي في الزاوية، حيث لم يتبق سوى 24 ساعة لتقديم القوائم الانتخابية”.

وتابع المصدر:”ولذلك فإن الأسير البرغوثي يعتزم خوض الانتخابات بقائمة تضم عددا من كوادر فتح وبعض الشخصيات المستقلة والمقبولة لدى المجتمع الفلسطيني”.

وقال: “ربما سيكون تحالفا يحسم الليلة بين الأسير البرغوثي وعضو مركزية فتح المفصول ناصر القدوة، الذي اتخذت مركزية فتح قرارا بفصله بعد إعلان نيته خوض الانتخابات بقائمة مستقلة عن قائمة فتح الرئيسية”.

مروان البرغوثي – 63 عاما – محكوم بالسجن المؤبد خمس مرات بالإضافة إلى 40 سنة، واعتقل برام الله عام 2002، وكان عضوا في المجلس التشريعي السابق وعضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح.

ويقبع بالسجن الآن بعد توجيه تهم له بالتخطيط ودعم تنفيذ عمليات تفجيرية في داخل إسرائيل إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.