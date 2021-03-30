تصاعد طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 96 وفاة و7751 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 605,007

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 96 وفاة و7751 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6747 والإصابات الى 605,007.

وقد وزعت الإصابات الجديدة على 3434 في محافظة العاصمة عمّان، وفي إربد 1003 منها 74 في الرمثا، الزرقاء 951، البلقاء 509، الكرك 377، المفرق 327، عجلون 247، جرش 237، مادبا 236، العقبة 201، الطفيلة 132، وفي محافظة معان 97 إصابة منها 21 إصابة في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 94308 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 464 حالة، فيما غادرت 359 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 3400 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 49 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 73 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 42 بالمئة.

وأضاف، إن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 70 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 80 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 47 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 34 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 40 بالمئة، في حين بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 32 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 9535 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 503952 حالة.

وأضاف، إن 49334 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 5875000 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 71ر15 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 21ر16 بالمئة.