تصاعد طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 96 وفاة و7751 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 605,007
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تصاعد طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 96 وفاة و7751 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 605,007
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