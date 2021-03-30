عرب 48 يحيون اليوم الذكرى الـ45 ليوم الأرض الخالد بزيارات لعوائل الشهداء ووضع اكاليل الزهور على أضرحتهم/ فيديو
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الرئيس الأسد وعقيلته السيدة أسماء يزاولان عملهما بشكل طبيعي بعد انتهاء فترة الحجر الصحي.. مبروك
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