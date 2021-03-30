ارتفاع الحرارة اليوم الثلاثاء وانحفاض غدا ضمن أجواء ربيعية لطيفة 

يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية .

وتكون الأجواء باردة ليلاً في معظم مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة، وتظهر خلال ساعات المساء غيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال وسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية .

وتتأثر المملكة يوم الخميس، بكتلة هوائية باردة ورطبة، وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، لتصبح اقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، مع وجود فرصة ضعيفة في ساعات النهار لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ يوم الجمعة، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا مع هطول زخات متفرقة من المطر في ساعات ما بعد الظهر في شمال المملكة تمتد تدريجيا في ساعات المساء الى المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 20 – 8 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 4، وفي مرتفعات الشراة 18 – 2، وفي مناطق البادية 23 – 7، وفي مناطق السهول 20 – 8، وفي الاغوار الشمالية 27 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 17، وفي البحر الميت 28 – 14، وفي خليج العقبة 27 – 14 درجة مئوية

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