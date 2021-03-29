تلقي اللقاح شرط لاستثناء العاملين بالقطاعات الضرورية من حظر الجمعة

أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، عمليات خلية الأزمة، انه واستمرارا للخطة الوطنية لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين، تقرر شرط تسجيل العاملين في القطاعات الضرورية لإدامة الخدمات الأساسية للمواطنين،على منصة لقاح كوفيد-19، أو حيازة إثبات تلقي (جرعة أو جرعتين) كشرط اساسي للحصول على استثناء حركة خلال الحظر الشامل اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وأوضح المركز انه سيتم التدقيق على ذلك من قبل نقاط الغلق والدوريات التي تشرف على تنفيذ الحظر الشامل .

واعتبر ان أي تصريح للاستثناء من حظر الجمعة لاغياً، ما لم يكن الشخص مسجلاً على منصة اللقاح او متلقيه.

ودعا المركز الجميع إلى المبادرة بالتسجيل عبر الرابط التالي للحصول على المطعومhttps://www.vaccine.jo/ .

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