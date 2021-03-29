العالم يتنفس الصعداء صباح اليوم لدى تعويم سفينة "إيفر جيفن" الجانحة في قناة السويس.. واستئناف الملاحة/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 05:58
تسجيل 6 قوائم لانتخابات المجلس التشريعي، وحماس تتقدم بقائمة تضم 132 شخصية من غزة والضفة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني