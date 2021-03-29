تصاعد آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 97 وفاة و7940 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 597,256
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“العمل الإسلامي” يدعو لبناء رؤية وطنية توافقية على مسار للإصلاح الشامل
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