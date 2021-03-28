الحكومة تؤكد توفر مخزون غذائي يكفي لما بعد شهر رمضان، ولا تأثير لجنوح سفينة في قناة السويس على اوضاعنا الغذائية
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جرينتش+2 02:12
هل انفرجت الازمة؟ احتفال داخل قناة السويس اليوم الاحد بعد تحرك دفة السفينة الجانحة وتشغيل محركها/ فيديو
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