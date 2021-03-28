محكمة عمَّان تبدأ أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية مستشفى السلط

بدأت محكمة صُلح جزاء عمَّان النَّظر في قضية مستشفى السَّلط الحكومي، التي يُحاكم فيها 13 متهمًا بجرم التَّسبب بالوفاة مكرر 7 مرات.

وعقدت المحكمة، اليوم الأحد، جلسة علنية، استُحضر فيها المتهمون من أماكن توقيفهم، وتُليت عليهم التُّهم المسندة إليهم وأجابوا بانهم غير مذنبين.

وتعود أحداث قضية مستشفى السَّلط الحكومي إلى نحو اسبوعين، توفي فيها 7 مواطنين بعد انقطاع مادة الأوكسجين عنهم وهم على أسرَّة الشِّفاء، وتحركت النِّيابة العامة للتحقيق في القضية عبر ستة مدَّعين عامين في محكمة صلح جزاء السَّلط، وتمَّ توقيف 13متهما على ذمة القضية.

وقرّر المجلس القضائي الاسبوع الماضي نقل القضية من محكمة صلح السَّلط إلى عمَّان بناء على طلب من النيابة العامة وحفاظًا على الأمن العام ومقتضيات سير العدالة.

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