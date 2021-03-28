تمديد اجراءات حظر التجول الشامل المطبقة حاليا حتى منتصف شهر أيار المقبل وبما يشمل ايام عيد الفطر المقبل
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جرينتش+2 08:12
اليوم الذكرى الأولى لرحيل جورج سيدهم.. كوميديان البسطاء
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