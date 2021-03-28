إسرائيل ترفض طلب حسين الشيخ زيارة البرغوثي في السجن

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) امس السبت، أن السلطات الإسرائيلية رفضت طلب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ لزيارة مروان البرغوثي في سجن هداريم.

وكان حسين الشيخ قد التقى مروان البرغوثي قبل عدة أسابيع، في نفس السجن لبحث ملف الانتخابات العامة الفلسطينية، وذلك بعد أن سمحت له إسرائيل بالزيارة، و اشترط البرغوثي على الشيخ أن يتم التشاور معه في قائمة حركة فتح للانتخابات التشريعية المقبلة قبل إعلانها.

ومن جهتها، أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي مفتوح حتى مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 مارس/آذار الجاري، وأنها تسلمت اللجنة حتى تاريخه 4 طلبات ترشح.

وقالت اللجنة في بيان صحفي لها امس السبت، إنه وفقًا للإجراءات المعلنة مسبقًا، تبدأ اللجنة دراسة الطلبات فور تسلمها ولمدة 5 أيام، وتصدر بعدها قرارًا بقبول ترشح القائمة أو رفضه.