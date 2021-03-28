إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية يطالب الحكومة بنبذ سياسة تكميم الافواه

اصدر إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية، اليوم الاحد، البيان السياسي التالي..

عقد إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية اجتماعاً في مقر حزب الحركة القومية بتاريخ 28/03/2021، وصدر عنه التصريح التالي:

يعرب الإئتلاف عن أسفه إلى ما وصل إليه واقع الحريات العامة من تدهور خلال الأيام القليلة الماضية، ويطالب الحكومة فوراً بالتراجع عن هذه السياسة المتمثلة بمصادرة حرية التعبير عن الرأي وسياسية تكميم الأفواه.

كما يدعو الائتلاف الحكومة الى المبادرة فوراً بإطلاق سراح المعتقلين الذين لازالوا رهن الاعتقال، وإسقاط التهم الموجهة لهم، وعدم تقديمهم للمحاكمة، وتلبية مطالب الجماهير بالتوجه نحو إطلاق مشروع إصلاح وطني شامل ومعالجة حالة الفقر والبطالة، وتغليب لغة الحوار.

الناطق باسم الإئتلاف

أمين عام حزب الحركة القومية/ ضيف الله الفراج