الحكومة تؤكد توفر مخزون غذائي يكفي لما بعد شهر رمضان، ولا تأثير لجنوح سفينة في قناة السويس على اوضاعنا الغذائية
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جرينتش+2 10:23
أجواء باردة في أغلب المناطق اليوم الاحد ومعتدلة غدًا وبعده
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