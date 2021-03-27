وزير الإعلام ينعي الزميل موسى الأزرعي

نعى وزير الدّولة لشؤون الإعلام ، المهندس صخر دودين الزميل الدكتور موسى الأزرعي الذي وافته المنية اليوم السبت.

وأشاد دودين بالجهود الكبيرة التي بذلها الفقيد وإسهاماته الإعلاميّة والأدبيّة والثقافيّة والفنيّة في جميع المواقع التي شغلها والأعمال التي بادر بها.

كما نعى مدير عام وكالة (بترا) الزميل فايق حجازين، وأسرة الوكالة المرحوم الأزرعي، أحد أبرز صحفيي الوكالة السابقين.

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