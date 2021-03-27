مناضل ام مقاول؟؟ الزعيم الاخواني "الغنوشي" يتصدر قائمة الأثرياء في تونس لامتلاكه ما ينوف عن مليار دولار
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جرينتش+2 12:53
مصر الى اين؟؟ 8 وفيات و29 مصابا في انهيار مبنى بالقاهرة اليوم، بعد وفاة 32 آخرين لدى تصادم قطارين في سوهاج امس
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