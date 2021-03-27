قراءة عاجلة في نتائج انتخابات الكنيست الأخيرة

مناضل ام مقاول؟؟ الزعيم الاخواني "الغنوشي" يتصدر قائمة الأثرياء في تونس لامتلاكه ما ينوف عن مليار دولار
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