خاطرة لعيون فلسطين.. سيدة المشرق

ولأنك فلسطين اشدو
يا جوهرة الوجد والفقد
ولؤلوة القصر العربي
يا اجمل اصداف المتوسط
لقد تعب الصياد
وتهالكت الشبكة
أيتها السمكة القومية الاسيرة
حرري ارواحنا من اسرها
مزقي بأسنانك يا ام أجمل الشهداء
كل جبننا… وتخاذلنا… وعهرنا القومي
أيتها الصدفة الغائبة الحاضرة
اما لك من غواص كصلاح الدين
فذاك الذي يتقن فن الغوص
ويعوم على حد السيف
ولأنك القدس وتحبسين الأنفاس
فكل الثوار صلاح الدين
وكل المساجد الأقصى
وكل الكنائس القيامة
وكل الطرق ما عادت تؤدي الا لمحرابك
العنوان انت
والباب انت
والبحر انت
والغواص انا
ولا بد من فلسطين وان طال السفر
واتساب 0785294904
البريد الإلكتروني: issamha71@gmail.com