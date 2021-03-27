مناضل ام مقاول؟؟ الزعيم الاخواني "الغنوشي" يتصدر قائمة الأثرياء في تونس لامتلاكه ما ينوف عن مليار دولار
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جرينتش+2 12:53
المهم التنفيذ.. مبعوثة أمريكية تعلن ان واشنطن ستعيد فتح قنوات اتصال دبلوماسية مع الفلسطينيين على طريق حل الدولتين
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