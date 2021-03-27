وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 98 وفاة و4399 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 582,133
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“الصحة” تناشد مرضى كورونا طلب المساعدة وعدم الاكتفاء بالعلاجات المنزلية
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