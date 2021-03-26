صحيفة هآرتس: نتنياهو يصعّد الازمة مع الاردن ويرفض طلب تزويده بالمياه خلافاً لتوصية الجهات الاسرائيلية المختصة
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جرينتش+2 03:11
في زمنِ التطبيعِ سوقُ المرأةِ الإسرائيليةِ ينشطُ ويزدهرُ
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