توقيف أب دأب على ايذاء اطفاله في محافظة جرش

‏قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، انه ورد لإدارة حماية الأسرة بلاغا ومعلومات حول تعرض أحد الأطفال واشقائه للضرب ‏والتعنيف من قبل والدهم في محافظة جرش، وان احد الاطفال قد أُدخل المستشفى للعلاج (مَن ظهر في المنشورات التي جرى تداولها ).

‏وأضاف الناطق الإعلامي، أنه جرى على الفور التحرك للمكان وبوشرت التحقيقات وتبين تعرض ثلاثة اطفال للضرب والتعنيف من قبل والدهم وحُدد مكان وجود والد الاطفال وأُلقي القبض عليه، فيما جرت متابعة الحالة الصحية للأطفال، حيث تلقوا العلاج وغادروا المستشفى وهم بصحة جيدة بمن فيهم الطفل الذي أُدخل للمستشفى .

‏واكد أنه تم تحويل والد الأطفال الثلاثة إلى المدعي العام والذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة الايذاء، وفُتحت دراسة اجتماعية لدى قسم حماية الأسرة في محافظة جرش لمتابعة حالة الأطفال اجتماعياً واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم تعرضهم للأذى مستقبلاً.

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