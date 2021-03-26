وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 97 وفاة و 6444 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 577,734
أهم العناوين
جرينتش+2 10:57
أَباليس..
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني