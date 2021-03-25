دور الارادة في الحياة.. تجارب عالمية تثبت “ان ما تسعى اليه سوف يسعى اليك”

بعد قرار فصله.. القدوة يقدم "استقالة مؤقتة" من رئاسة مؤسسة عرفات، ويهدد باللجوء للقضاء ضد تغول سلطة عباس
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