تصاعد طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 96 وفاة و8433 إصابة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 571,290

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 96 وفاة و8433 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6277 وفاة و571290 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 3469 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 1383 حالة في محافظة إربد، منها 164 حالة في الرمثا، 1255 حالة في محافظة الزرقاء، 426 حالة في محافظة البلقاء، 334 حالة في محافظة الكرك، 274 حالة في محافظة جرش، 274 حالة في محافظة عجلون، 269 حالة في محافظة مأدبا، 265 حالة في محافظة المفرق، 225 حالة في محافظة العقبة، 186 حالة في محافظة الطفيلة، 73 حالة في محافظة معان، منها 15 حالة في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 101120 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 479 حالة، فيما غادرت 321 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 3426 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 51 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 75 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 36 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 73 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته 77 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 43 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 34 بالمئة، في حين بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 34 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 28 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 7705 حالات شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 463893 حالة.

وأضاف أن 46699 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 5664285 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 06ر18 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 96ر18 بالمئة.