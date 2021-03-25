الغذاء والدواء تغلق مصنعاً للحوم وتسحيب الدجاج بالزرقاء

قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة فرع الزرقاء، وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، أغلقت اليوم الخميس، مصنعاً غير مرخص ويعمل في ظروف صحية سيئة على تصنيع اللحوم وتسحيب الدجاج في منطقة عوجان في الزرقاء.

وحول الإجراءات المتخذة بحق المصنع، أشار مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم الخميس، إلى أن الفرق الرقابية المختصة تحفظت على كافة المواد الغذائية الموجودة داخل المصنع المخالف، والتي تقدر كميتها بنحو 3 أطنان، في حين أغلقته بالشمع الأحمر.

وشدد على أن المؤسسة ومن خلال الحملات التفتيشية الدورية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس صحة وسلامة الغذاء، وستتخذ أشد الاجراءات بحق المنشآت التي تثبت مخالفتها للأنظمة والتعليمات المعتمدة لدى المؤسسة.

كما دعت المؤسسة المواطنين للإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى يتم رصدها بهذا الشأن من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo وعبر تطبيق واتسآب على الرقم 0795632000.