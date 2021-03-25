اجواء غائمة وباردة في أغلب المناطق وامطار متفرقة اليوم وغدًا

تنخفض درجات الحرارة اليوم الخميس قليلا، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 4-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة، وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط خاصة في الأجزاء الشرقية من المملكة ما يؤدي إلى إثارة الغبار في أجزاء من شرق وجنوب شرق المملكة.

وتكون الأجواء أكثر برودة ليلاً في أغلب مناطق المملكة، مع استمرار تواجد الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، والانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول زخات المطر، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح لأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الجمعة انخفاض طفيف على الحرارة، لتبقى دون معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، ويتوقع خلال ساعات النهار هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة قد تمتد إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تثير الغبارأحيانا في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء يوم السبت باردة في معظم مناطق المملكة وغائمة جزئيا خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، تثير الغبار أحيانا في مناطق البادية .

ويوم الأحد ترتفع درجات الحرارة قليلا، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 14 – 7 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 9 – 5، وفي مرتفعات الشراة 12 – 4، مناطق البادية 19 – 8، مناطق السهول 13 – 7، الاغوار الشمالية 20 – 11، الأغوار الجنوبية 26 – 16، البحر الميت 26 – 16، وفي خليج العقبة 26 – 17 درجة مئوية.

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