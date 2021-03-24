تصاعد عام.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 104 وفيات و9130 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 562,857
أهم العناوين
جرينتش+2 09:49
وزارة الصحة السورية تؤمن للبنان 75 طناً من الأوكسجين لانقاذ مرضاه
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني