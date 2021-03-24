سقوط جنود امركان جرحى جراء تعرض قاعدتهم في “كونيكو” بريف دير الزور الشمالي للقصف بصواريخ “مجهولة المصدر”

أفادت شبكات محلية بتعرض قاعدة “كونيكو” الأمريكية، في ريف دير الزور الشمالي، لقصف بصواريخ مجهولة المصدر، وسط أنباء عن وقوع جرحى بين الجنود الأمريكيين.

وذكرت وسائل الإعلام في دمشق، ومن بينها صحيفة “الوطن” ، أن صواريخ مجهولة المصدر استهدفت قاعدة أمريكية في معمل غاز “كونيكو”،امس الثلاثاء، ما أسفر عن إصابات بين الجنود الأمريكيين المتواجدين في المنطقة.

ولم يعلق “التحالف الدولي” الذي تقوده واشنطن في سورية والعراق على الهجوم رسمياً، كما لم يتم تحديد الجهة التي أُطلقت منها الصواريخ.

وسبق أن تعرضت القاعدة نفسها لاستهداف مماثل في أغسطس/ آب الماضي، حيث أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”، العقيد مايلز كايكنز، أن قذائف سقطت قرب القاعدة الأمريكية بحقل “كونيكو” للغاز في محافظة دير الزور.

وأضاف كاينكز في تصريحات صحفية أن “3 صواريخ صغيرة سقطت بالقرب من قاعدة كونيكو في 18 أغسطس، دون أن تسبب خسائر بشرية أو مادية”.

ويعتبر معمل غاز “كونيكو” من أبرز القواعد الأمريكية، الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وتزامن الاستهداف، امس الثلاثاء، مع إرسال “التحالف الدولي” قافلة أسلحة ومساعدات لوجستية إلى قاعدته العسكرية في حقل “كونيكو” شمال شرقي دير الزور، حسبما وثقت مراصد محلية.

كما تزامن مع تنفيذ التحالف دوريتين في الريف الشرقي لدير الزور، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، حيث تم تسيير 5 مدرعات من حقل غاز “كونيكو” إلى مقر قوى الأمن الداخلي في بلدة البصيرة شرقي دير الزور، ترافقها طائرتان.

وتفقدت الدوريتان بلدة الشحيل، التي شهدت اشتباكات مسلحة بين مجهولين وعناصر من “قسد”، قبل أيام.

وحسب ما رصد فريق “السورية.نت” على الشبكات الموالية لدمشق، فإن استهداف قاعدة “كونيكو” الأمريكية بريف دير الزور تم بصواريخ متوسطة المدى وليس بقذائف الهاون.

وتسيطر الولايات المتحدة على المجال الجوي في شرق الفرات، ولها عدة قواعد عسكرية في المناطق التي تخضع لسيطرة “قسد”.

المصدر: موقع السورية نت المعارض