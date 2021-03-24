تصاعد عام.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 104 وفيات و9130 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 562,857

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 104 وفيات و9130 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6181 وفاة و562857 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 3627 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و1383 حالة في محافظة الزرقاء، و1375 حالة في محافظة إربد، منها 107 حالات في الرمثا، و664 حالة في محافظة البلقاء، و391 حالة في محافظة العقبة، و338 حالة في محافظة المفرق، و310 حالات في محافظة الكرك، و265 حالة في محافظة عجلون، و224 حالة في محافظة مأدبا، و196 حالة في محافظة جرش، و181 حالة في محافظة الطفيلة، و176 حالة في محافظة معان، منها 38 حالة في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 100488 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 514 حالة، فيما غادرت 374 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 3372 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 49 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 72 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 35 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط وصلت إلى 70 بالمئة، في حين بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته 76 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 47 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 36 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 31 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 24 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 8300 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 456188 حالة.

وأضاف أن 48151 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 5617586 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 96ر18 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 7ر19 بالمئة.