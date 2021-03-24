بحجة الرد على صاروخ اطلق امس.. طائرات الاحتلال تقصف فجر اليوم مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة/ فيديو

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عدة مواقع تتبع للمقاومة الفلسطينية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال بأربعة صواريخ على الأقل موقع بدر التابع للمقاومة غرب مدينة غزة، فيما اشتعلت النيران في المكان نتيجة الغارات.

وفي المحافظة الوسطى،استهدفت طائرات الاحتلال بعدة صواريخ نقطة تتبع للضبط الميداني شرق المحافظة.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الطائرات الحربية والمروحية استهدفت مواقع تابعة لحركة حماس ، رداً على إطلاق صاروخ من غزة امس ، محملاً الحركة مسؤولية ما يجري في قطاع غزة.

وذكرت القناة العامة الإسرائيلية (“كان 11”) أن الصاروخ من طراز “غراد”، وتم إطلاقه على بئر السبع، خلال زيارة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو للمدينة؛ لتفقد سير العملية الانتخابية، ولكن ما لبث حراسه ان ابعدوه عن المكان لدى اطلاق الصاروخ الغزاوي.

#شاهد | لحظة استهداف طائرات الاحتلال الحربية لهدف داخل قطاع #غزة ، قبل قليل . pic.twitter.com/b2y1TLD1Fy — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 24, 2021