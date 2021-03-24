العودات ينعى النائب الأسبق خلف الرقاد

نعى رئيس مجلس النواب، المحامي عبد المنعم العودات، النائب الأسبق الدكتور خلف الرقاد والذي وافته المنية أمس الثلاثاء.

واستذكر العودات مسيرة ومناقب الفقيد خلال مشاركته بمجلس النواب الخامس عشر، والذي كان خلاله مثالا في الإخلاص والوفاء، وقدوة في العطاء والبذل الموصولين.

وأعرب العودات باسمه وباسم اعضاء مجلس النواب عن تعازيه الحارة لآل الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه .

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