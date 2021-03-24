سقوط جنود امركان جرحى جراء تعرض قاعدتهم في “كونيكو” بريف دير الزور الشمالي للقصف بصواريخ "مجهولة المصدر"
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العايد ينعى الناقد الفني محمود الزواوي
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