الضمان: مستحقات بدل التعطل في حسابات المستفيدين البنكية الأحد المقبل

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن بدلات التعطل وفقاً لترتيبات برنامج مساند (1) المعدّل، ستكون في حسابات المستفيدين يوم الأحد المقبل.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاربعاء، إنه تم الاعلان في وقت سابق عن ان بدل التعطل عن الشهر الحالي وشهر نيسان المقبل، سيكون بواقع 70 بالمئة من الأجر الأخير المشمول للمستفيد بدلاً من 50 بالمئة، بحد أدنى 200 دينار بدلاً من 150 دينارا، وبحد أعلى 500 دينار بدلاً من 350 دينارا، وذلك تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وتمكين المستفيدين من تلبية احتياجاتهم.

واضافت المؤسسة ان عدد المستفيدين من برنامج مساند(1 )عن الشهر الحالي وصل إلى نحو 45 ألف مستفيد.

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