البحث الجنائي يفك الغاز سرقة محطتي وقود ويعتقل الفاعلين

انهت إدارة البحث الجنائي التحقيقات بقضيتي سرقة لقاصتين من داخل محطتي وقود في العاصمة، والقت القبض على معظم الجناة في القضيتين.

وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد قبل شهر تقريباً بدخول مجموعة من الأشخاص لإحدى محطات الوقود ليلاً وسرقة قاصة حديدية بداخلها 20 الف دينار، وتمكن المحققون من خلال جمع المعلومات من تحديد هوية شخصين من المشتبه بهم في القضية.

وأُلقي القبض عليهما واعترفا بالتحقيق معهما بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع شخصين آخرين، وبدلالة المقبوض عليهما تم التوجه لمكان إلقاء القاصة في مكان خالٍ من السكان وضبطها، كما ضُبط جزء من المبلغ المسروق بحوزتهما، والبحث جارٍ عن بقية الشركاء.

وفي القضية الثانية، أكد الناطق الإعلامي انه وقبل اسابيع ورد بلاغ للبحث الجنائي بتعرض احدى محطات الوقود للسرقة بعد دخول شخصين ملثمين اليها ليلاً، والاعتداء على حارس المحطة وسرقة قاصة حديدية والفرار من المكان.

وجرى في حينه التحرك للمكان، وبتمشيط المنطقة عُثر على القاصة الحديدية في مكان خالٍ من السكان، ولم يسرق منها أية مبالغ مالية لعدم قدرة اللصوص على فتحها، وبمواصلة التحقيقات حُددت هوية المشتبه بهما في القضية، وأُلقي القبض عليهما، واعترفا خلال التحقيق معهما بارتكاب الجريمة.

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