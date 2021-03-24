تصاعد عام.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 104 وفيات و9130 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 562,857
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أبو قديس: لا يمكننا الحذف من المواد العلمية لامتحان التوجيهي، لكننا سنراعي مصلحة الطلبة عند وضع الاسئلة
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