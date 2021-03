ضمن مسلسل الدم والجريمة الامريكي.. مقتل عشرة أشخاص بينهم شرطي بإطلاق نار في ولاية كولورادو/ فيديو

أكدت رئيسة شرطة مدينة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية، ماريس هيرولد، اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص بينهم ضابط شرطة، بحادث إطلاق نار وقع بأحد المراكز التجارية في المدينة.

ونقلت الشرطة عبر حسابها تويتر عن ماريس هيرولد قولها، “تعازينا للأسر المتضررة.. قتل عشرة أشخاص”. ووصفت هيرلود الشرطي المتوفى بالبطل.

هذا وفي وقت سابق من يوم امس الاثنين، أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع حادث إطلاق نار في أحد المراكز التجارية في مدينة بولدر بولاية كولورادو، فيما وجهت الشرطة الأمريكية دعوات إلى الابتعاد عن المنطقة.

وقالت الشرطة الأمريكية في بيان على تويتر: “يوجد مطلق نار نشط في محلات (كينغ سوبرز)، نحذر السكان من الاقتراب من هذه المنطقة”.

وبعدها قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر أمنية إن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء إطلاق النار بينهم رجل شرطة، وسط أنباء عن القبض على منفذ الهجوم.

وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على الحادث.

وأضافت ساكي على تويتر: “تم إطلاع الرئيس على حادث إطلاق النار بولاية كولورادو”، لافتة إلى أن “فريقه سيوافيه بالتفاصيل وفق تطور الأحداث”.

وأظهرت الكاميرات رجلا يقتاد بعيدا عن مكان الحادث وهو مكبل اليدين وملطخ بالدماء وعاريا جزئيا، يعتقد أنه مطلق النار. حيث أفادت الشرطة أنه أصيب بجروح.

ولم تذكر الشرطة تفاصيل كثيرة ولا الدافع وراء الحادثة التي وقعت حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين في متجر كينغ سوبرز للبقالة في منطقة تيبل ميسا.

وهذه ثاني واقعة إطلاق نار جماعي تسفر عن قتلى في الولايات المتحدة في غضون أسبوع واحد بعدما سقط ثمانية قتلى بينهم ست نساء من أصل آسيوي في ثلاثة مواقع في أتلانتا وحولها. وتم توجيه الاتهام في تلك الحادثة لشاب يبلغ من العمر 21 عاما.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH

— Reuters (@Reuters) March 22, 2021