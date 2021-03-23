صاروخ غزاوي يضطر نتنياهو لقطع زيارته لمنطقة بئر السبع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة في منطقة مفتوحة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: “تم مؤخرا رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة- تم تفعيل انذار في منطقة مفتوحة”.

وأشارت القناة العامة الإسرائيلية (“كان 11”) إلى أن إسرائيل تتعرض لأول مرة لإطلاق قذائف المقاومة الفلسطينية في غزة خلال يوم الانتخابات العامة الإسرائيلية.

ورجحت أن الصاروخ الذي تم إطلاقه من طراز “غراد” وسقط في منطقة مفتوحة قرب كيبوتس “حتسريم” ومدينة بئر السبع.

فيما أفادت القناة 13 العبرية، بأن الصاروخ سقط في منطقة ليست بعيدة عن بئر السبع.

وذكرت القناة، أن سقوط صاروخ في بئر السبع جاء تزامناً مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمنطقة، وجرى إخلاؤه من المكان بعد دقائق من سقوط الصاروخ.

وعقب الصحفي الإسرائيلي جيلي كوهين حول الحادثة قائلا: “إطلاق الصواريخ بإتجاه بئر السبع خلال زيارت نتنياهو للمدينة، يذكرني ذلك بحادثة مدينة اسدود عام 2019 والتي أدت إلى إلغاء خطابه مباشرة بعد إطلاق الصاروخ”.

من جهتها، قالت صحيفة معاريف العبرية: “في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة: وزير الجيش بيني غانتس يجري مشاورات أمنية”.