سلطنة عُمان تمهد لمشاركة سوريا بالقمة العربية المقبلة، والوزير فيصل المقداد يحظى باحتفاء سياسي كبير في مسقط
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دواعش اليهود ينشدون في انتخابات الكنيست: “لا نؤمن بحكم الكفار”/ فيديو
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