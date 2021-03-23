دواعش اليهود ينشدون في انتخابات الكنيست: “لا نؤمن بحكم الكفار”/ فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من اليهود المتدينين، وهم ينشدون أثناء خروجهم من قاعة الاقتراع بانتخابات الكنيست.

وقال اليهود المتدينون أثناء غنائهم: “لا نؤمن بحكم الكفار”، في إشارة إلى غيرهم من التيارات العلمانية اليهودية، بحسب ما نشرت شبكة “قدس” الإخبارية عبر حسابها الرسمي على تويتر.

​وتشهد إسرائيل، اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، انتخابات برلمانية لاختيار 120 عضوا بالكنيست، وهي الرابعة في غضون عامين.

وقد ظهر رؤساء الأحزاب الإسرائيلية الكبيرة، وهم يدلون بأصواتهم داخل لجان الاقتراع، في رابع انتخابات برلمانية تشهدها إسرائيل في غضون عامين.

وبعد الإدلاء بصوته في الانتخابات، اعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن تكون جولة الاقتراع الجارية هى الأخيرة في إسرائيل، وقال : “آمل أن تكون هذه الانتخابات الأخيرة، وأن تضع حدا للمأزق السياسي في إسرائيل”.

"لا نؤمن بحكم الكفـ ـار".. غناء عدد من طائفة متدينين يهود يعد خروجهم من قاعة الاقتراع بانتخابات الكنيست في إشارة إلى غيرهم من التيارات العلمانية اليهودية. pic.twitter.com/ACpnxVdPSD — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 23, 2021