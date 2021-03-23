تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 92 وفاة و9003 إصابات جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 553,727

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 92 وفاة و9003 إصابات بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6077 وفاة و553727 إصابة.

قد توزعت الإصابات الجديدة على 3898 في محافظة العاصمة عمّان، 1312 في محافظة الزرقاء، 1014 في محافظة إربد، منها 43 في الرمثا، 645 في محافظة البلقاء، 446 في محافظة الكرك، 333 في محافظة المفرق، 313 في محافظة مأدبا، 242 في محافظة عجلون، 233 في محافظة جرش، 209 في محافظة العقبة، 191 في محافظة الطفيلة، 167 في محافظة معان، منها 32 حالة في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 99762 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 518 حالة، فيما غادرت 367 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 3334 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 50 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 70 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 34 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 71 بالمئة، في حين بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 79 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 47 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 34 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 28 بالمئة، في حين بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 19 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 6649 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 447888 حالة.

وأضاف أن 45699 فحصاً مخبريّاً أجريت اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 5569435 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 7ر19 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 18ر20 بالمئة.