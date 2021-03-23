سلطنة عُمان تمهد لمشاركة سوريا بالقمة العربية المقبلة، والوزير فيصل المقداد يحظى باحتفاء سياسي كبير في مسقط
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جرينتش+2 02:48
تسارع وتيرة التطبيع القديم/ الجديد بين المغرب وإسرائيل باتجاه التعاون تمهيداً للتحالف !!
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