اسرائيل تهدد بوقف المشاريع الاقتصادية مع السلطة وسحب بطاقات VIP من قادتها حال توجهها للمحكمة الجنائية الدولية
أهم العناوين
جرينتش+2 03:02
نسب الفحوص الإيجابية تشير إلى احتمالية بلوغنا الذروة الوبائية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني