نسب الفحوص الإيجابية تشير إلى احتمالية بلوغنا الذروة الوبائية

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي، صخر دودين، الاثنين، إن نسب فحوصات كورونا الإيجابية تشير إلى احتمالية بلوغنا الذروة الوبائية.

وأضاف لقناة “المملكة”: “انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية في الأيام الأخيرة من 20 إلى 19.5 إلى 18.8% يوحي نوعا ما إلى أننا وصلنا للذروة ويوحي بتسطيح لهذه الذروة ونحاول أن نكبح هذا الجماح”.

وأشار دودين إلى أن “الوضع الوبائي مهم جداً وكذلك نسبة الأسرة المشغولة في المستشفيات، الآن في منطقة الوسط وصلت نسبة الإشغال في المستشفيات إلى 77% وهذه النسبة مقلقة ولكنها ما زالت تحت السيطرة ولا نريدها أن تزيد”.

وقال: “في المنطقة الشمالية تبلغ نسبة الأسرة المشغولة في المستشفيات تقريباً 71% وفي الجنوب لا تزال الأمور بحدود ما بين 40-45%، لكن المنحنى يتصاعد بازدياد” .