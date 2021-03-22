اسرائيل تهدد بوقف المشاريع الاقتصادية مع السلطة وسحب بطاقات VIP من قادتها حال توجهها للمحكمة الجنائية الدولية
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كتاب “صدى القيد” للقائد الأسير أحمد سعدات على مائدة النقاش في عمّان
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